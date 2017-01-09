Yaşam 23 Temmuz Cumartesi 11:39 Kötü iş çıkınca üzülen bir kuaförüm Gebze’nin en marjinal, kendini en çok seven ve yaptığın işin bir sanat olduğunu ifaden Salon Aytaç’ın sahibi Aytaç Kalaycı, “Mesleğime sanatsal anlamda bakıyorum. Kötü iş çıkınca üzülebilen bir kuaförüm” dedi

Yaşam 23 Temmuz Cumartesi 10:00 Bu yemekler ve mekan sizi evinizde hissettirecek Fethiye Caddesi Karagöz İş Hanı’nda yaklaşık bir yıldır hizmet veren Zeyno’nun Ev Yemekleri Lokantası birbirinden iddialı ve lezzetli yemekleriyle müşterilerini bekliyor

Yaşam 23 Temmuz Cumartesi 09:39 Gülüşünüz eksik kalmasın implantla tamamlansın Diş implantı eksik olan dişlerin yerine işlevi yeniden kazandırmak için çene kemiğine yerleştirilen uygun malzemelerden yapılan yapay diş köküdür. İmplant uygulanarak hem eksik dişler tamamlanır hem de boşluktan dolayı oluşan estetik problemi giderilir.

Yaşam 23 Temmuz Cumartesi 09:24 Yaz günlerinde hafif lezzetler Hafif börekleriyle ağızlarda unutulmaz lezzetler bırakan Göçmen Börekçisi, el yapımı alternatifleriyle ‘börek ağırdır’ inanışını ortadan kaldırıyor

Yaşam 23 Temmuz Cumartesi 09:10 Yaşam'ın tarifleri Bu hafta; Tavuk etli taze fasulye salatası, patatesli mısır çorbasıve karadutlu marzipan lokmaları tarifleri sizlerle...

Yaşam 16 Temmuz Cumartesi 15:38 Haydi kadınlar motora! İlimizde 45 yıldır motor işleriyle uğraşan Refik Şahbazoğlu, daha faza kadın motor sürücüsü görmek istediklerini belirterek, “Herkese tavsiyem motora binmeleri” dedi

Yaşam 16 Temmuz Cumartesi 15:15 Kocaeli’nin Karadeniz’e açılan kapısı: Kefken Kandıra’nın incisi Kefken... Doğal güzelliği, plajı ve hırçın Karadeniz’e açılan kapımız...Şimdilerde en popüler beldemiz

Yaşam 16 Temmuz Cumartesi 14:36 Adeta bir sanat eseri üretiyor Butik kurabiye ve pasta yapan Selda Soykal, adeta bir sanat eseri üretiyor. Bu eser hem gözünüze hem de midenize hitap ediyor

Yaşam 16 Temmuz Cumartesi 14:23 Piri Reis Gemisi’nin ilk durağı Başiskele Piri Reis Üniversitesi’nin denizcilik eğitimine katkı sağlamak amacıyla bünyesine kattığı ve üniversiteyle aynı adı taşıyan gemi, eğitim ve staj amaçlı denize açıldı, Başiskele’de Autoport Limanı’na yanaştı