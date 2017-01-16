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Adıgüzel, darbeyi lanetledi
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Demokrasi nöbetine STK’lardan destek
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EMO’da yönetim göreve başladı
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The Berber Erkek Kuaförü hizmete açıldı
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Eğitim-Sen: Süreç cadı avına dönüşüyor
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Sendika üyeleri darbe girişimini protesto etti
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SP'li Aksu: Milli irade kazanmıştır
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Alandan hiç ayrılmıyorlar
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Rizeliler lanetledi!
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Koçak, SMMM Odası başkanlığına adaylığını açıkladı
SPOR HABERLERİ
Gölcükspor27 Temmuz Çarşamba 16:13
Gölcükspor çalışıyor
3.Lig 1.Grup temsilcilerinden Gölcükspor dün Kavaklı Stadında yeni sezon çalışmalarına Yusuf Tokuş nezaretinde devam etti
Spor27 Temmuz Çarşamba 16:05
Kocaeli içerde, Gölcük dışarda
Spor Toto 3.Lig 1.Grupta mücadele veren Kocaelispor ile Gölcükspor, yeni sezonda aynı grupta mücadele verecek. Kocaelispor yeni sezona kendi sahasında 3 Eylül’de Tekirdağspor ile sezona başlayacak. Gölcükspor ise deplasmanda Kartalspor ile karşılaşacak
Kocaeli Birlik27 Temmuz Çarşamba 15:58
Birlikspor mangal keyfi yaptı
Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele verecek olan Kocaeli Birlikspor, bugün Alpaslan Türkeş Stadı’nda idman sonrası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mangal keyfi yaptı
Spor27 Temmuz Çarşamba 15:50
Birlik tempo yükseltti
Kocaeli Birlikspor, yeni sezon çalışmalarına her geçen gün artan tempolu idmanlarla devam ediyor. Dün yapılan akşam çalışmalarında kırmızı beyazlı futbolcular oldukça yorucu bir idman yaptı
Kocaelispor27 Temmuz Çarşamba 15:38
Kırmızı takım ikinci yarıda güldü
Bolu kampı öncesi sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, ilk etabın son antrenmanında çift kale maç yaptı. Kıran kırana geçen çift kale maçta Sarı takım ile Kırmızı takım arasındaki maçı Kırmızı takım Gazanfer ve İshak’ın golleriyle maçı 2-1 kazandı. Sarı takımı tek golünü Sinan attı
Spor27 Temmuz Çarşamba 15:31
Bağçeşme çalışmalara başladı
1.Küme ekiplerinden Bağçeşmespor takımı yeni sezon çalışmalarına önceki gün kendi tesislerinde başladı
Spor27 Temmuz Çarşamba 15:24
Tolga’ya teklif yağıyor
İlimizin başarılı futbolcularından Tolga Çoban’a yeni sezonda teklif yağıyor
Spor27 Temmuz Çarşamba 15:23
Çubuklu Bala’da İsmail Caferoğlu devri başladı
Süper Lig ekiplerinden Çubuklu Balaspor yönetim kurulu önceki gün yeni antrenörünü belirledi
Spor27 Temmuz Çarşamba 15:21
Doğantepespor antrenörünü buldu
Amatör Süper Lig’de mücadele eden Doğantepespor ekibi yönetim kurulu yeni sezonda takımın antrenörü konusunda kararını verdi
Spor27 Temmuz Çarşamba 15:20
İ.Yenimahalle yönetiminden sitem
1.Küme ekiplerinden İzmit Yenimahalle yönetimi yeni sezon öncesinde takımlarından Çınarlı ekibine transferler yapıldı haberleri doğrultusunda yerel gazetelere açıklama yapan yöneticiye sitem ettiler
- Gölcükspor çalışıyor
- Kocaeli içerde, Gölcük dışarda
- Birlikspor mangal keyfi yaptı
- Birlik tempo yükseltti
- Kırmızı takım ikinci yarıda güldü
- Bağçeşme çalışmalara başladı
- Tolga’ya teklif yağıyor
- Çubuklu Bala’da İsmail Caferoğlu devri başladı
- Doğantepespor antrenörünü buldu
- İ.Yenimahalle yönetiminden sitem
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Çıkarın kemerini, atın nezarete
Darbe dönemlerinde ve sıkıyönetim uygulamalarında meydanın ne zor günler geçirdiğini, “Doğruyu” yazsa bile nasıl suçlandığını hepimiz yaşadık
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CHP’ye göre gündem yok... 2 haftada bir toplanacaklar..!
Ana muhalefet partisi CHP’nin il ve ilçe örgütlerinde çok sık sorun yaşanıyor
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KOTO Allah’a emanet..!
1800’lü yılların sonunda kurulan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) kuşkusuz bu kentin bel kemiği
- Özdağ soruları Yılmaz’ı terletti
- Adıgüzel, darbeyi lanetledi
- Tüpraş mahkemesi yeniden başlıyor
- SEPAŞ o banka konusunda uyardı
- Demokrasi nöbetine STK’lardan destek
- EMO’da yönetim göreve başladı
- The Berber Erkek Kuaförü hizmete açıldı
- O iş adamı meclis üyeliğinden çıkarıldı
- Ona Fethullah demeyin, onun adı ‘Lanetullah’
- Eğitim-Sen: Süreç cadı avına dönüşüyor
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Sarıbay: OHAL 1,5 ayda tamamlansın
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay il binasında önemli açıklamalarda bulundu. Sarıbay, “OHAL umarım 1,5 ayda tamamlanır ve bir daha uzatılmaz” dedi
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CHP’liler Taksim’e akın etti
CHP’nin düzenlediği Cumhuriyet ve Demokrasi mitingine yoğun katılım gerçekleşti. İlimizde çeşitli sivil toplum kuruluşları da mitinge destek verdi
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Koray Aydın ilimize geliyor
MHP’nin muhalif adaylarından olan Koray Aydın bugün düğüne katılmak üzere ilimize geliyor
- Türkkan ateş püskürdü
- CHP'liler Taksim'e gidiyor
- Karaosmanoğlu, Fuat Avni’yle birlikte..!
- BBP’lilerden idam için kampanya
- Ülkücülere çağrıda bulunuldu
- Badem: Alçak girişim başarılı olamayacak
- Erdoğan’dan sokağa çıkın çağrısı
- 12 ilçeden AKP'ye otobüs
- MHP’de Kılınçsoy bilmecesi
- Derince SP de anlaşmaya karşı
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Körfez cinayetinin zanlısı tutuklandı
Körfez Şemsettin Köyü’nde ortağını öldürdüğü iddia edilen Mehmet Korucuoğlu tutuklandı
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Kiraladıkları araçla hırsızlık yaptılar
Gölcük'te kiraladıkarı otomobille park halinde bulunan araçlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Darbe fırsatçılarına darbe!
Denizlerde sigara kaçakçılığı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor Gümrük muhafaza ekipleri Kocaeli Evyap Limanı'na gelen bir konteynerde 450 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
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Tercih döneminde dikkat edilmesi gerekenler...
18 Temmuz Pazartesi günü açıklanan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçları ile birlikte, milyonlarca üniversite adayını tercih dönemi bekliyor
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Darıca Seymen’de TEOG başarısı
Darıca Özel Seymen Ortaokulu, birinci ve ikinci TEOG sınavlarında bölgenin en iyi iki okulundan biri olma başarısını elde etti
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GTÜ’nün başarısı bir kez daha tescillendi
GTÜ, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk beşte yer aldı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan URAP 2016 Üniversiteler sıralamasında 10. sırada yer alan GTÜ’nün itirazı sonucu değerlendirme yenilendi ve GTÜ sıralamada 5. sıraya yükseldi.
- GTÜ’de 829 öğrenci mezun oldu
- LYS'ye girecekler bunlara dikkat edin!
- Körfez Atatürk çevre ödülünü kazandı
- Hereke MYO'da mezuniyet töreni
- ODTÜ KYÖD Okulları’nın öğrencileri çok başarılı
- KOÜ'de mezuniyet törenleri başlıyor
- Amerikan Kültür açılıyor
- Güzeloğlu: YGS sonuçları gurur verici
- TEOG'a girecekler öğrencilere önemli tavsiyeler
- KOÜ’de fakülte sayısı 16 oldu
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Bireysel Emeklilik'e milyarlık darbe
Darbe girişimi borsayı aşağı çekip faizi yükseltirken BES fonlarına da milyar lirayı aşan zarar verdi. BES fonlarının en büyük kaybı borsada oldu
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Kocaeli’deki emlak piyasası durdu!
Geçtiğimiz hafta yaşanan başarısız darbe girişiminin üzerine yaşanan ekonomik durum, gayrimenkul piyasasını da ciddi etkiledi. Şuan için Kocaeli’deki emlak piyasası tamamen durdu
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Teknoloji devi o mağazasını kapatıyor
300’e yakın mağazasıyla Türkiye’nin en yaygın tüketici elektroniği perakendecisi TeknoSA’nın, yeniden yapılanma kapsamında 77 mağazasını birden kapatma kararı aldığı öğrenildi. Kapatılacak mağazalar arasında Kocaeli'den bir şube de var
- Milyonlarca aileye bayram müjdesi
- Yüz binlerce emekliye kötü haber!
- Zeytinoğlu açıkladı: O listede 79 firma var
- Fibabanka hizmette
- Türkiye’nin en büyük veri merkezi Kocaeli’de açıldı
- 'İflas' organizasyonu iddiasına yanıt gecikmedi
- Kocaeli’de ‘iflas’ organizasyonu mu var?
- Paypal Türkiye'den çekiliyor
- Balon fiyatlara aldanmayın
- SEDAŞ, 508 Milyon TL yatırım yapacak
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Yaşam23 Temmuz Cumartesi 11:39
Kötü iş çıkınca üzülen bir kuaförüm
Gebze’nin en marjinal, kendini en çok seven ve yaptığın işin bir sanat olduğunu ifaden Salon Aytaç’ın sahibi Aytaç Kalaycı, “Mesleğime sanatsal anlamda bakıyorum. Kötü iş çıkınca üzülebilen bir kuaförüm” dedi
Yaşam23 Temmuz Cumartesi 10:00
Bu yemekler ve mekan sizi evinizde hissettirecek
Fethiye Caddesi Karagöz İş Hanı’nda yaklaşık bir yıldır hizmet veren Zeyno’nun Ev Yemekleri Lokantası birbirinden iddialı ve lezzetli yemekleriyle müşterilerini bekliyor
Yaşam23 Temmuz Cumartesi 09:39
Gülüşünüz eksik kalmasın implantla tamamlansın
Diş implantı eksik olan dişlerin yerine işlevi yeniden kazandırmak için çene kemiğine yerleştirilen uygun malzemelerden yapılan yapay diş köküdür. İmplant uygulanarak hem eksik dişler tamamlanır hem de boşluktan dolayı oluşan estetik problemi giderilir.
Yaşam23 Temmuz Cumartesi 09:24
Yaz günlerinde hafif lezzetler
Hafif börekleriyle ağızlarda unutulmaz lezzetler bırakan Göçmen Börekçisi, el yapımı alternatifleriyle ‘börek ağırdır’ inanışını ortadan kaldırıyor
Yaşam23 Temmuz Cumartesi 09:10
Yaşam'ın tarifleri
Bu hafta; Tavuk etli taze fasulye salatası, patatesli mısır çorbasıve karadutlu marzipan lokmaları tarifleri sizlerle...
Yaşam16 Temmuz Cumartesi 15:38
Haydi kadınlar motora!
İlimizde 45 yıldır motor işleriyle uğraşan Refik Şahbazoğlu, daha faza kadın motor sürücüsü görmek istediklerini belirterek, “Herkese tavsiyem motora binmeleri” dedi
Yaşam16 Temmuz Cumartesi 15:15
Kocaeli’nin Karadeniz’e açılan kapısı: Kefken
Kandıra’nın incisi Kefken... Doğal güzelliği, plajı ve hırçın Karadeniz’e açılan kapımız...Şimdilerde en popüler beldemiz
Yaşam16 Temmuz Cumartesi 14:36
Adeta bir sanat eseri üretiyor
Butik kurabiye ve pasta yapan Selda Soykal, adeta bir sanat eseri üretiyor. Bu eser hem gözünüze hem de midenize hitap ediyor
Yaşam16 Temmuz Cumartesi 14:23
Piri Reis Gemisi’nin ilk durağı Başiskele
Piri Reis Üniversitesi’nin denizcilik eğitimine katkı sağlamak amacıyla bünyesine kattığı ve üniversiteyle aynı adı taşıyan gemi, eğitim ve staj amaçlı denize açıldı, Başiskele’de Autoport Limanı’na yanaştı
Yaşam16 Temmuz Cumartesi 14:10
Erken teşhis için; meme kanseri taraması yaptırın!
Meme kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür
- Kötü iş çıkınca üzülen bir kuaförüm
- Bu yemekler ve mekan sizi evinizde hissettirecek
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- Kocaeli’nin Karadeniz’e açılan kapısı: Kefken
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