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SPOR HABERLERİ

Gölcükspor çalışıyor
Gölcükspor
27 Temmuz Çarşamba 16:13

Gölcükspor çalışıyor

3.Lig 1.Grup temsilcilerinden Gölcükspor dün Kavaklı Stadında yeni sezon çalışmalarına Yusuf Tokuş nezaretinde devam etti

Kocaeli içerde, Gölcük dışarda
Spor
27 Temmuz Çarşamba 16:05

Kocaeli içerde, Gölcük dışarda

Spor Toto 3.Lig 1.Grupta mücadele veren Kocaelispor ile Gölcükspor, yeni sezonda aynı grupta mücadele verecek. Kocaelispor yeni sezona kendi sahasında 3 Eylül’de Tekirdağspor ile sezona başlayacak. Gölcükspor ise deplasmanda Kartalspor ile karşılaşacak

Birlikspor mangal keyfi yaptı
Kocaeli Birlik
27 Temmuz Çarşamba 15:58

Birlikspor mangal keyfi yaptı

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele verecek olan Kocaeli Birlikspor, bugün Alpaslan Türkeş Stadı’nda idman sonrası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mangal keyfi yaptı

Birlik tempo yükseltti
Spor
27 Temmuz Çarşamba 15:50

Birlik tempo yükseltti

Kocaeli Birlikspor, yeni sezon çalışmalarına her geçen gün artan tempolu idmanlarla devam ediyor. Dün yapılan akşam çalışmalarında kırmızı beyazlı futbolcular oldukça yorucu bir idman yaptı

Kırmızı takım ikinci yarıda güldü
Kocaelispor
27 Temmuz Çarşamba 15:38

Kırmızı takım ikinci yarıda güldü

Bolu kampı öncesi sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, ilk etabın son antrenmanında çift kale maç yaptı. Kıran kırana geçen çift kale maçta Sarı takım ile Kırmızı takım arasındaki maçı Kırmızı takım Gazanfer ve İshak’ın golleriyle maçı 2-1 kazandı. Sarı takımı tek golünü Sinan attı

Bağçeşme çalışmalara başladı
Spor
27 Temmuz Çarşamba 15:31

Bağçeşme çalışmalara başladı

1.Küme ekiplerinden Bağçeşmespor takımı yeni sezon çalışmalarına önceki gün kendi tesislerinde başladı

Tolga’ya teklif yağıyor
Spor
27 Temmuz Çarşamba 15:24

Tolga’ya teklif yağıyor

İlimizin başarılı futbolcularından Tolga Çoban’a yeni sezonda teklif yağıyor

Çubuklu Bala’da İsmail Caferoğlu devri başladı
Spor
27 Temmuz Çarşamba 15:23

Çubuklu Bala’da İsmail Caferoğlu devri başladı

Süper Lig ekiplerinden Çubuklu Balaspor  yönetim kurulu önceki gün yeni antrenörünü belirledi

Doğantepespor antrenörünü buldu
Spor
27 Temmuz Çarşamba 15:21

Doğantepespor antrenörünü buldu

Amatör Süper Lig’de mücadele eden Doğantepespor ekibi yönetim kurulu yeni sezonda takımın antrenörü konusunda kararını verdi

İ.Yenimahalle yönetiminden sitem
Spor
27 Temmuz Çarşamba 15:20

İ.Yenimahalle yönetiminden sitem

1.Küme ekiplerinden İzmit Yenimahalle yönetimi yeni sezon öncesinde takımlarından Çınarlı ekibine transferler yapıldı haberleri doğrultusunda yerel gazetelere açıklama yapan yöneticiye sitem ettiler

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EKONOMİ HABERLERİ

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Paralel zanlıları adliyeye böyle getirildi

Paralel zanlıları adliyeye böyle getirildi

Hakim ve savcı lojmanlarına baskın

Hakim ve savcı lojmanlarına baskın

Kocaeli'de barikatlı önlem

Kocaeli'de barikatlı önlem

Halk yürüyüşe geçti

Halk yürüyüşe geçti

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Kötü iş çıkınca üzülen bir kuaförüm
Yaşam
23 Temmuz Cumartesi 11:39

Kötü iş çıkınca üzülen bir kuaförüm

Gebze’nin en marjinal, kendini en çok seven ve yaptığın işin bir sanat olduğunu ifaden Salon Aytaç’ın sahibi Aytaç Kalaycı, “Mesleğime sanatsal anlamda bakıyorum. Kötü iş çıkınca üzülebilen bir kuaförüm” dedi

Bu yemekler ve mekan sizi evinizde hissettirecek
Yaşam
23 Temmuz Cumartesi 10:00

Bu yemekler ve mekan sizi evinizde hissettirecek

Fethiye Caddesi Karagöz İş Hanı’nda yaklaşık bir yıldır hizmet veren Zeyno’nun Ev Yemekleri Lokantası birbirinden iddialı ve lezzetli yemekleriyle müşterilerini bekliyor

Gülüşünüz eksik kalmasın implantla tamamlansın
Yaşam
23 Temmuz Cumartesi 09:39

Gülüşünüz eksik kalmasın implantla tamamlansın

Diş implantı eksik olan dişlerin yerine işlevi yeniden kazandırmak için çene kemiğine yerleştirilen uygun malzemelerden yapılan yapay diş köküdür. İmplant uygulanarak hem eksik dişler tamamlanır hem de boşluktan dolayı oluşan estetik problemi giderilir.

Yaz günlerinde hafif lezzetler
Yaşam
23 Temmuz Cumartesi 09:24

Yaz günlerinde hafif lezzetler

Hafif börekleriyle ağızlarda unutulmaz lezzetler bırakan Göçmen Börekçisi, el yapımı alternatifleriyle ‘börek ağırdır’ inanışını ortadan kaldırıyor

Yaşam'ın tarifleri
Yaşam
23 Temmuz Cumartesi 09:10

Yaşam'ın tarifleri

Bu hafta; Tavuk etli taze fasulye salatası, patatesli mısır çorbasıve karadutlu marzipan lokmaları tarifleri sizlerle...

Haydi kadınlar motora!
Yaşam
16 Temmuz Cumartesi 15:38

Haydi kadınlar motora!

İlimizde 45 yıldır motor işleriyle uğraşan Refik Şahbazoğlu, daha faza kadın motor sürücüsü görmek istediklerini belirterek, “Herkese tavsiyem motora binmeleri” dedi

Kocaeli’nin Karadeniz’e açılan kapısı: Kefken
Yaşam
16 Temmuz Cumartesi 15:15

Kocaeli’nin Karadeniz’e açılan kapısı: Kefken

Kandıra’nın incisi Kefken... Doğal güzelliği, plajı ve hırçın Karadeniz’e açılan kapımız...Şimdilerde en popüler beldemiz

Adeta bir sanat eseri üretiyor
Yaşam
16 Temmuz Cumartesi 14:36

Adeta bir sanat eseri üretiyor

Butik kurabiye ve pasta yapan Selda Soykal, adeta bir sanat eseri üretiyor. Bu eser hem gözünüze hem de midenize hitap ediyor

Piri Reis Gemisi’nin ilk durağı Başiskele
Yaşam
16 Temmuz Cumartesi 14:23

Piri Reis Gemisi’nin ilk durağı Başiskele

Piri Reis Üniversitesi’nin denizcilik eğitimine katkı sağlamak amacıyla bünyesine kattığı ve üniversiteyle aynı adı taşıyan gemi, eğitim ve staj amaçlı denize açıldı, Başiskele’de Autoport Limanı’na yanaştı

Erken teşhis için; meme kanseri taraması yaptırın!
Yaşam
16 Temmuz Cumartesi 14:10

Erken teşhis için; meme kanseri taraması yaptırın!

Meme kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür

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